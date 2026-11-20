Порядка 15 тысяч человек вышли на протесты против военного призыва в Германии Фото: REUTERS.

Германию 20 ноября охватили массовые демонстрации. Участниками митингов, по большей части, стали молодые немцы. Они выступили против ввода государством всеобщей воинской повинности. На демонстрации по всей стране вышли порядка 15 тысяч человек.

Согласно данным местных СМИ, акция прошла и в центре Берлина. На опубликованных немецкими журналистами видео видно, что на улицах собрались тысячи молодых людей. Они протестуют, в том числе, против милитаризации и удорожания жизни.

Инициатором демонстраций выступило объединение Gen Z regelt. К нему присоединился альянс "Школьная забастовка против воинской повинности".

Ранее KP.RU писал, что спецподразделение полиции Франции CRS 8 в полном составе не вышло на работу в день общенациональных протестов. Сотрудники заявили о желании посетить врача. Это сказалось на качестве обеспечения правопорядка на улицах, признали местные журналисты.