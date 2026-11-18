Подразделение французского спецназа полиции не вышло на работу в день протестов Фото: REUTERS.

Спецподразделение полиции Франции CRS 8 в полном составе не вышло на работу в день общенациональных протестов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В день, когда французы выходили на улицу в знак протеста против роста цен и за повышение зарплат в госсекторе, сотрудники спецподразделения заявили о желании посетить врача. Это, безусловно, сказалось на качестве обеспечения правопорядка на улицах, рассказывают журналисты.

Один из полицейских признался в беседе с телеканалом, что спецназовцев накрыло «всеобщее отчаяние». На предыдущих четырех акциях протеста в Париже спецназ находился в статичном положении, хотя CRS 8 специализируется на быстром реагировании.

Накануне сообщалось, что во Франции 12-летнюю девочку арестовали во время протестов на площади Нации. Одна из групп людей по окончании демонстрации отказалась расходиться и оставалась на месте, несмотря на неоднократные призывы разойтись. Группу, в которой и находилась девочка, арестовали.

Ранее сайт KP.RU писал, что более 105 тысяч человек приняли участие в субботних протестах против роста стоимости жизни во Франции. При этом около 24 тысяч из них вышли на улицы столицы Франции.

5 ноября в Париже на улицы вышли 270 тысяч человек. Их пытались сдержать 70 тысяч полицейских. Руководство оперативно закрыло для посетителей Эйфелеву башню. Кроме того, в этот же день фиксировались столкновения в Лионе.

На этом фоне французские эксперты все чаще говорят о четкой спланированности акций протестов во Франции. Так, политолог Дмитрий де Кошко отметил, что алгоритм действий погромщиков виден даже в телерепортажах. В толпу протестующих внедряются люди в черной одежде – как правило, крепкие мужики. Лица скрыты под капюшоном или балаклавой, за спиной маленькие рюкзачки. Они называют себя Black Bloc - «Черный блок». Впервые эти ребята показали себя в Германии, а французские погромщики у них научились.

В свою очередь, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что Европа давно привыкла в своих бедах винить Москву и искать так называемый «русский след». Но в протестах осени 2026 года даже Le Monde, главная газета французской интеллигенции, разглядела в школьных протестах след украинский.