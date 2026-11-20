Российский посол вызван в МИД Швеции. Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Посла России Сергея Беляева вызвали в Министерство иностранных дел Швеции для "выражения демарша". Стокгольм обвиняет РФ во взрыве рядом со шведским посольством в Киеве. Об этом сказано в материале МИД.

В российском диппредставительстве отреагировали на вызов Сергея Беляева. Там отметили, что иностранные посольства не являются целями ВС РФ.

"Напомнили о неоднократных предупреждениях Москвы относительно рисков пребывания иностранных дипмиссий в Киеве и необходимости обеспечения безопасности их сотрудников", - говорится в сообщении посольства России в Швеции.

Днем 20 ноября посла Румынии вызвали в российский МИД. Москва выразила решительный протест в связи с отказом Бухареста выдавать визы спортсменам из РФ. Юношескую сборную не пустили на первенство Европы по тхэквондо.