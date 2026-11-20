«Если им надоело, что у них здесь вообще работают молдавские дипломаты, могут поэкспериментировать», - официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Власти Молдавии могут столкнуться с ответными действиями, если решат объявить российского посла Олега Озерова персоной нон грата. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, комментируя соответствующие заявления из Кишинева.

«Если им надоело, что у них здесь вообще работают молдавские дипломаты, могут поэкспериментировать», - сказала дипломат.

Напомним, ранее KP.RU писал, что спикер парламента Молдавии Игорь Гросу допустил возможность высылки российского посла Олега Озерова. На вопрос журналистов о таком сценарии он ответил: «Все возможно».

Также KP.RU сообщал, что после вручения российскому послу ноты протеста Олег Озеров предложил провести совместное расследование инцидентов с беспилотниками. Дипломат подчеркнул, что Москва не заинтересована в обострении отношений с Кишиневом.