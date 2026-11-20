Disney начал работу над съемками нового фильма "Один дома" с Калкиным. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Компания Walt Disney Co. готовит зрителям новый фильм знаменитой новогодней франшизы "Один дома". В роли Кевина спустя 34 года вновь выступит актер Маколей Калкин. Работа над проектом уже запущена, передает журнал Variety.

По сведениям источников, над сценарием работают Сет Роген и Эван Голдберг. Отмечается, что текст редактирует и сам Маколей Калкин.

Последним фильмом оригинальной франшизы стал "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Картину выпустили еще в 1992 году.

Тем временем в прокат вышла комедия "Дедмобиль" от создателей франшизы "На деревню дедушке". В фильме снялся актер Юрий Стоянов. За кадром выступил Сергей Бурунов. Картину уже представили на нескольких внутрироссийских фестивалях, в том числе в Санкт-Петербурге.