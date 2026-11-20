Минспорта Польши не допустило российских фигуристов до турнира в Варшаве Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россияне не смогут принять участие в турнире по фигурному катанию "Челленджер" в Варшаве. В заявку входили два танцевальных дуэта из РФ. Однако власти Варшавы решили не допускать российских фигуристов до соревнований. Об этом объявил заместитель министра спорта Польши Петр Борис, передает RMF24.

Чиновник отметил, что в Варшаве понимают, что российские спортсмены хотят принять участие в турнире.

"Им будет отказано", - заявил Петр Борис.

Соревнования намечены на конец ноября.

Швеция также решила не выдавать российским спортсменам визы для участия в соревнованиях. Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала позицию государств, выступающих против допуска атлетов к международным турнирам. Сама мысль о восстановлении участия в соревнованиях спортсменов из России вызывает у этих стран "нечеловеческую ненависть", сказала дипломат.