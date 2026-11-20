Служба государственной безопасности Азербайджана задержала двух граждан страны, подозреваемых в связях с террористической организацией. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала двух граждан страны, подозреваемых в связях с террористической организацией «Исламское государство — вилаят Хорасан»* (ИГ-Х, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, один из задержанных в 2025 году выехал за границу, где прошел обучение, получил огнестрельное оружие и боеприпасы. Там же он, как утверждается, участвовал в подготовке терактов и диверсий.

Второй фигурант покинул Азербайджан, чтобы, по информации ведомства, принять участие в боевых действиях против правительственных сил иностранного государства.

Ранее KP.RU писал об активности этой террористической организации в странах СНГ. Директор ФСБ России Александр Бортников отмечал, что группировка вербует сторонников среди граждан государств Центральной Азии, а также создает на территории стран Содружества законспирированные террористические сети.

* организация признана террористической и запрещена в РФ.