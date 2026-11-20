Зеленский заявил об острой нехватке ракет для систем Patriot Фото: REUTERS.

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский снова пожаловался на нехватку ракет для систем ПВО Patriot. Он обвинил американцев в недостаточной помощи Киеву. По данным политика, США в этом году передали Украине "в 3-4 раза" меньше ракет. Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу NBC News.

Бывший комик заявил об острой нехватке ракет на фоне массированных ударов ВС России. Он признал, что в Киеве сложилась тяжелая ситуация. У города нет своих противоракет, указал политик.

"Это огромная проблема и вызов", - резюмировал Зеленский.

Как писал KP.RU, он также посетовал на медлительность европейцев. По словам Зеленского, партнеры не доставляют в Киев баллистические ракеты. Сейчас с ними всё стало намного тяжелее, признался бывший комик. Политик заявил, что всё зависит от действий партнеров, а не от Киева.