NYT указала на связь сети компаний Элис Хуанг с китайской оборонкой Фото: REUTERS.

Через компании, связанные с фигуранткой дела Nvidia Элис Хуанг, прошло около 3,6 миллиарда долларов из китайских государственных средств. На это указывает анализ независимой разведывательной фирмы Strider Technologies. Как выяснила The New York Times, сеть компаний Элис Хуанг имеет связи с оборонкой Китая.

Утверждается, что государственные средства КНР были направлены на финансирование технологических проектов. В их число вошли центры обработки данных, оснащенные чипами Nvidia.

"Элис Хуанг, оказавшаяся в центре скандала с Nvidia, имеет обширные связи через свою семью и знакомых с китайской оборонной промышленностью", - сказано в статье.

Британская газета The Guardian заявила, что женщина представляет собой классический пример применения так называемой "медовой ловушки". Это значит, что Элис Хуанг пыталась получить влияние через романтическую связь. Подобные методы воздействия существовали всегда, рассказывает KP.RU.