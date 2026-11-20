Средняя номинальная заработная плата в России в августе 2026 года достигла 103 014 рублей. Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Средняя номинальная заработная плата в России в августе 2026 года достигла 103 014 рублей. За год она увеличилась на 10 148 рублей, следует из данных Росстата, которые изучило ТАСС.

В августе 2025 года средний заработок составлял 92 866 рублей. Таким образом, за год показатель вырос почти на 11%.

Ранее KP.RU писал о прогнозе экономиста Игоря Балынина относительно роста средних зарплат в России в 2026 и 2027 годах. По его оценке, по итогам 2026 года размер ежемесячного заработка может составить от 114 до 120 тысяч рублей в месяц, а в следующем году вырасти до 126,5-137 тысяч рублей.

Также KP.RU анализировал динамику заработков в России. По оценке профессора Финансового университета Сергея Толкачева, быстрее всего оплата труда росла в обрабатывающей промышленности, оборонном секторе, IT, связи, логистике и строительстве.