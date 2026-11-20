Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, а также граждане, впервые получившие инвалидность I группы, получат в декабре дополнительную выплату к пенсии. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, а также граждане, впервые получившие инвалидность I группы, получат в декабре дополнительную выплату к пенсии. Она оформляется автоматически, подавать заявление не требуется. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Речь идет о надбавке на уход, в 2026 году ее размер составляет около 1400 рублей. Депутат подчеркнула, что запланированные повышения пенсий на 2026 год уже проведены. Дополнительных индексаций до конца года не предусмотрено. Исключение составляют именно выплаты гражданам, достигшим 80 лет, и людям, которым установили инвалидность I группы.

Кавшар также предупредила, что сообщения о якобы предстоящих дополнительных повышениях пенсий могут вводить граждан в заблуждение и создавать условия для мошенничества.

Ранее KP.RU разбирал, как изменятся пенсионные выплаты в 2027 году. По словам главы Минтруда Антона Котякова, страховые пенсии планируют проиндексировать дважды: с 1 февраля с учетом фактической инфляции, предварительно на 6,8%, а с 1 апреля еще на 3,3%. В результате средняя страховая пенсия по старости должна увеличиться примерно на 2,6 тысячи рублей.