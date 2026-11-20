Мелания Трамп назвала самым желаемым подарком мир на Украине Фото: REUTERS.

Супруга президента США Мелания Трамп рассказала, что хотела бы получить на Рождество. Она назвала самым желаемым подарком достижение перемирия на Украине. Первая леди США надеется на ввод режима прекращения огня до 25 декабря, передает телеканал Fox News.

Мелания Трамп высоко оценила гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области. Она подчеркнула, что желает установления мира во всем мире.

"Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Быть может, у нас будет еще одно прекращение огня перед Рождеством", - оповестила Мелания Трамп.

Первая леди США, как ранее писал KP.RU, была рада собрать за одним столом представителей России и Украины. Площадкой для переговоров между сторонами 5 ноября стал Белый дом, рассказали в офисе Мелании Трамп. Первая леди США выступила с речью о прекращении огня в Алешках.