Студенты российских вузов смогут подтверждать личность при сдаче дистанционных экзаменов через портал «Госуслуги» или мессенджер MAX. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Студенты российских вузов смогут подтверждать личность при сдаче дистанционных экзаменов через портал «Госуслуги» или мессенджер MAX. Соответствующие изменения в правилах дистанционного обучения уже вступили в силу. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

Новый порядок предусматривает использование цифровых сервисов для идентификации студентов, если у учебного заведения есть необходимая техническая возможность.

При этом университеты сохраняют право самостоятельно выбирать способы проверки личности. Вузы смогут по-прежнему использовать паспорт, студенческий билет или биометрию.

Ранее KP.RU писал, что в мессенджере MAX появилась возможность делиться публикациями из каналов в историях. Пока функция доступна пользователям Android. При репосте в истории размещается стикер с предварительным просмотром записи, нажав на который можно перейти к исходной публикации.