Хакеры атаковали Минсельхоз США, отключена часть информационных систем Фото: REUTERS.

Американское Министерство сельского хозяйства подверглось хакерской атаке. В результате из строя вышли некоторые внутренние информационные системы. Атака затронула сервисы господдержки фермеров, проинформировал портал Nextgov/FCW.

Как поясняется, сотрудники ведомства потеряли доступ к ряду сервисов. Возникли проблемы с проверкой статуса заявок на кредиты и другие виды поддержки, говорится в материале.

По данным телеканала NBC News, в зоне риска оказалась конфиденциальная информация о фермерах. Сбой длится несколько дней.

Масштабные проблемы охватили сразу несколько государственных ведомств и частных компаний США. Как уточняет KP.RU, многие из них не связаны между собой и не вызваны кибератаками. Сбои возникли в сферах авиации, банковского дела и предпринимательства.