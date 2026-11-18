США исключили связь масштабных компьютерных сбоев с кибератаками Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна.

Масштабные сбои в компьютерных системах государственных ведомств и частных компаний США не связаны между собой и не вызваны кибератаками. Об этом заявили представители американских властей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса 18 ноября.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин сообщил, что власти не обнаружили признаков взаимосвязи между произошедшими инцидентами. Директор Национальной разведки Джей Клейтон также заявил, что свидетельств скоординированных действий или причастности иностранного государства нет.

На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа приостановило все вылеты по стране. Причиной стал сбой связи в центрах управления воздушным движением. Неполадки также затронули технологическую компанию Microsoft.

Ранее KP.RU писал о сбое во внутренней сети Агентства национальной безопасности США NSA Net, предназначенной для обмена секретной информацией между сотрудниками. Также KP.RU сообщал о масштабных перебоях в работе четырех крупнейших банков США — JPMorgan, Chase, Bank of America и Wells Fargo.