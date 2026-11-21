The Times узнала, что премьер Бернэм намерен ввести Британию в ЕС Фото: REUTERS.

Британцы покинули Евросоюз в 2020 году. Лондон был членом объединения более 40 лет. Премьер-министр Британии Энди Бернэм намерен ввести страну в ЕС снова. Так заявила местная газета The Times со ссылкой на окружение чиновника.

По версии источника, Энди Бернэм считает, что возвращение в Евросоюз соответствует общественным настроениям. Он действительно верит в членство Лондона в объединении, указал собеседник издания.

"Он хочет возвращения в Евросоюз. Такова правда", - подчеркивается в статье.

Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что в ЕС до сих пор болезненно вспоминают выход Британии из объединения. По ее мнению, Лондону будет непросто вернуться обратно. В Брюсселе осталось слишком много травматических воспоминаний на этот счет, пишет KP.RU.