Около 87 тысяч человек вышли на улицы Германии для участия в протестах Фото: REUTERS.

В Германии 20 ноября прошли массовые акции протестов. В митингах приняли участие порядка 87 тысяч человек. Большая часть из них - представители молодежи, известила Berliner Morgenpost.

Известно, что немцы пытаются не допустить ввода в стране всеобщей воинской повинности. Они также выступают против подорожания жизни.

"На улицы вышли около 87 тысяч человек, чтобы отстоять интересы молодого поколения", - пояснило издание.

Замглавы МИД России Дмитрий Любинский подчеркнул, что европейские власти пытаются переложить на Москву ответственность за массовые беспорядки в своих странах. Так они надеются избежать ответа за внутренние кризисы. Это известная и опробованная на Западе схема, добавил замглавы МИД РФ.