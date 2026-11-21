Фото: REUTERS.
В Германии 20 ноября прошли массовые акции протестов. В митингах приняли участие порядка 87 тысяч человек. Большая часть из них - представители молодежи, известила Berliner Morgenpost.
Известно, что немцы пытаются не допустить ввода в стране всеобщей воинской повинности. Они также выступают против подорожания жизни.
"На улицы вышли около 87 тысяч человек, чтобы отстоять интересы молодого поколения", - пояснило издание.
Замглавы МИД России Дмитрий Любинский подчеркнул, что европейские власти пытаются переложить на Москву ответственность за массовые беспорядки в своих странах. Так они надеются избежать ответа за внутренние кризисы. Это известная и опробованная на Западе схема, добавил замглавы МИД РФ.