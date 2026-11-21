Глава МИД Аракчи: Иран готов к диалогу с США по Ормузскому проливу Фото: REUTERS.

Иранские власти выразили надежду на урегулирование конфликта с США дипломатическим путем. Тегеран готов к диалогу по Ормузскому проливу. Так заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в беседе с изданием Iran.

Министр назвал народ Исламского государства приверженцами дипломатии. Он сообщил, что Тегеран не хочет находиться в состоянии войны. Политик также заявил, что Иран победил США на поле боя. Теперь страна рассчитывает заключить мир.

"Однако есть важный момент, по которому, думаю, есть консенсус - это то, что мы хотим хорошего, достойного соглашения", - заключил Аббас Аракчи.

Как отмечает KP.RU, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пытается обратиться за помощью в урегулировании к Москве или Пекину. Вашингтон намерен сам разрешить конфликт с Тегераном.