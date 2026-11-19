Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи для урегулирования иранского конфликта. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается обращаться к РФ и КНР за помощью в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

«Нам не нужна никакая помощь… Я не собираюсь идти и просить о помощи», — так американский лидер ответил на соответствующий вопрос журналиста в интервью каналу Fox News.

Напомним, в феврале США и Израиль атаковали несколько объектов в Иране. Следствием эскалации стала блокада Ормузского пролива. Стороны регулярно обмениваются ударами. Так, накануне США ударили по иранскому острову Кешм, с которого КСИР запускал ракеты.

Также сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп недоволен позицией вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно Ирана.

Недавно спецслужбы США заявили, что Тегеран якобы разработал планы покушений на высокопоставленных представителей администрации Белого дома с использованием химического оружия или взрывного устройства, содержащего радиоактивные вещества.