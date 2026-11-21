Иран готов открыть Ормузский пролив и начать переговоры с США о заключении соглашения, если Вашингтон выполнит свои обязательства. Фото: Tunisian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран готов открыть Ормузский пролив и начать переговоры с США о заключении соглашения, если Вашингтон выполнит свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Согласно предложению Тегерана, американская сторона должна выполнить свои обязательства в первый день. На вторые сутки Иран откроет Ормузский пролив и приступит к переговорам с Вашингтоном.

Для реализации этого плана США должны подтвердить готовность заключить соглашение и предпринять шаги, направленные на укрепление доверия между сторонами.

Ранее KP.RU писал, что Иран выдвинул США семь условий для обеспечения свободного прохода судов через Ормузский пролив и возобновления переговоров. По словам спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа, Вашингтон на тот момент еще не предоставил официального ответа на требования Тегерана.