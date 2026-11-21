Елисейский дворец: представители ЕС прибудут в РФ при участии в контактах по Украине Фото: REUTERS.

Европейцы готовы прибыть с визитом в Москву при одном условии. Представители ЕС хотят полноценно участвовать в переговорах по Украине. Об этом заявили в Елисейском дворце, транслирует Le Figaro.

Утверждается, что европейцы хотят вовлеченности в контакты между РФ, США и Украиной. Однако сейчас ЕС не так активно находит точки соприкосновения даже с Вашингтоном и Киевом, признал источник.

"Единство далеко не всегда оказывается столь прочным, как нам хотелось бы", - указал собеседник издания.

Российский лидер Владимир Путин пригласил представителей Евросоюза в Москву для обсуждения вопросов безопасности в регионе. Он отметил, что предложения политикам уже направлены по дипломатическим каналам. Москва готова обсудить позицию ЕС, проинформировал глава государства.