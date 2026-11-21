Роспотребнадзор рекомендовал увеличить продолжительность дневного сна детей в детских садах до 2,5 - 3 часов. Фото: Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

Роспотребнадзор рекомендовал увеличить продолжительность дневного сна детей в детских садах до 2,5 - 3 часов. Раньше в методических рекомендациях на отдых отводилось 2 - 2,5 часа. Об этом говорится в обновленных методических материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, детям от одного года до семи лет рекомендуется спать в общей сложности 12 - 12,5 часа в сутки. Из них до трех часов могут приходиться на дневной отдых.

Для малышей до года рекомендована продолжительность сна не менее 14 -15 часов в сутки. При этом в течение дня им советуют организовывать от двух до четырех периодов сна продолжительностью до двух часов каждый.

Детям от года до полутора лет рекомендуется спать днем дважды, суммарно до 3,5 часа. В возрасте от полутора до трех лет дневной сон советуют организовывать один раз продолжительностью не менее трех часов.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как ранние пробуждения влияют на качество детского сна. Педагог-психолог Анна Кирюшина отмечала, что регулярное пробуждение ребенка без необходимости может нарушать режим отдыха. Особенно тяжело ранние подъемы переносят подростки: из-за физиологических и гормональных изменений у них может смещаться режим сна и бодрствования.