В Гамбурге прошла массовая школьная забастовка против возвращения воинской повинности в Германии. Фото: REUTERS.

В Гамбурге прошла массовая школьная забастовка против возвращения воинской повинности в Германии. Участники акции выступили против политики канцлера ФРГ Фридриха Мерца, обвиняя правительство в усилении милитаризации страны. Некоторые демонстранты выкрикивали в адрес главы правительства оскорбления. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Шествие школьников и студентов сопровождалось барабанным боем и громкими речевками. Участники акции выражали недовольство увеличением оборонных расходов и сокращением социальных затрат. Вместо финансирования военных нужд они требовали направить бюджетные средства на образование и поддержку школ.

По наблюдениям корреспондента РИА Новости, в толпе неоднократно звучали оскорбления в адрес Мерца, в том числе с использованием немецкой ненормативной лексики. Такие выкрики встречали одобрительную реакцию прохожих.

Ранее KP.RU сообщал, что общегерманские протесты против возвращения всеобщей воинской повинности собрали около 87 тысяч участников. Большую часть демонстрантов составили представители молодежи. Помимо неприятия обязательного призыва, участники выступали против роста стоимости жизни.