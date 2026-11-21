Киев может остаться без помощи Франции после ухода Макрона Фото: REUTERS.

Во Франции весной 2027 года пройдут президентские выборы. Тогда завершится уже второй пятилетний срок французского лидера Эммануэля Макрона. Киевский глава Владимир Зеленский в связи с этим оказался в непростом положении. Он боится за помощь Украине после ухода Эммануэля Макрона, проанализировала газета Le Figaro.

Автор материала считает, что бывший комик явно не рад характеристикам кандидатов на пост президента Франции. Ему следует уже сейчас налаживать контакт с политиками, порекомендовала газета.

"С начала боевых действий Франция поддерживает Украину. Однако заявления кандидатов, которые лидируют в предвыборных опросах, тревожат Киев", - подчеркивается в статье.

Итогов выборов опасается и Европа. Победа некоторых кандидатов может ослабить единую позицию ЕС по России и Украине, пишет KP.RU.