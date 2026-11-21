Зеленский заявил, что Украине будет сложно пережить наступающую зиму Фото: REUTERS.

Украинские власти не скрывают, что оказались не готовы к предстоящим холодам. Стране будет сложно пережить будущую зиму. На это обратил внимание нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с CNN.

Он признал, что Киев переживает большие трудности с электричеством. Всё это происходит на фоне приближающейся зимы.

"Страна с большим трудом перенесет предстоящие холода. Так как участились перебои с электроэнергией и цены выросли на нее", - сообщил Зеленский.

Глава Деснянской районной администрации Киева Максим Бахматов признал, что городу может прийти конец этой зимой. Столица Украины столкнется с большими проблемами. Перебои, как ожидается, будут и с водоснабжением, и с отоплением. Эти проблемы уже фиксируются на правом и левом берегу Киева.