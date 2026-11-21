Над Ленинградской областью уничтожили 38 БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ.

Украинские беспилотники пытаются атаковать Ленинградскую область. Над территорией региона перехватили уже 38 дронов. Массированная атака ведется с 03:30 21 ноября. Об этом известил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на канале в "Макс".

С четырех утра петербургский аэропорт Пулково работает с ограничениями. Это сказалось также на авиасообщении с Калининградом. Отражение атаки на регион продолжается.

"Над территорией Ленинградской области сбито 38 БПЛА противника", - прокомментировал Александр Дрозденко.

Этой ночью жителей Тульской, Калужской, Брянской и Орловской областей предупредили об угрозе ракетного удара. Власти обратились к местным с призывом не пренебрегать мерами предосторожности. Было рекомендовано находящимся дома укрыться в помещениях без окон, а тем, кого предупреждение застало на улице, зайти в ближайшее здание или укрытие.