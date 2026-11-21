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Руководство Дании приняло решение выслать с территории страны российского военного атташе. Москва не согласна с решением Копенгагена. РФ подготовит соответствующий ответ. Так объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии газете "Известия".
Дипломат раскритиковала Копенгаген за необоснованное решение выслать военного атташе РФ. В МИД сочли этот шаг враждебным.
"Поражает уровень фейка, который был использован в качестве предлога для высылки", - отреагировала Мария Захарова.
В Молдавии также обсуждают объявление российского посла Олега Озерова персоной нон грата. Как отмечает KP.RU, власти могут столкнуться с ответными действиями. Пока заявления Кишинева не подкреплены конкретными действиями. Однако разговоры об этом уже ведутся.