Захарова сообщила, что РФ подготовит ответ на высылку военного атташе из Дании Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Руководство Дании приняло решение выслать с территории страны российского военного атташе. Москва не согласна с решением Копенгагена. РФ подготовит соответствующий ответ. Так объявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии газете "Известия".

Дипломат раскритиковала Копенгаген за необоснованное решение выслать военного атташе РФ. В МИД сочли этот шаг враждебным.

"Поражает уровень фейка, который был использован в качестве предлога для высылки", - отреагировала Мария Захарова.

В Молдавии также обсуждают объявление российского посла Олега Озерова персоной нон грата. Как отмечает KP.RU, власти могут столкнуться с ответными действиями. Пока заявления Кишинева не подкреплены конкретными действиями. Однако разговоры об этом уже ведутся.