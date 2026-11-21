CNN заявил, что ФБР подверглось хакерской атаке. Фото: Ilya Moskovets/ura.ru/Global Look Press

Американское Федеральное бюро расследований уже второй раз за последнее время подвергается хакерской атаке. Сейчас целью преступников стала база данных ФБР по преступлениям. Бюро начало расследование по факту несанкционированного проникновения к информации, уведомил CNN.

По сведениям телеканала, хакеры попытались взломать Национальный центр информации о преступлениях. Информационная система активно применяется правоохранительными органами в Штатах для осуществления проверок и обмена сведениями об ордерах.

Источники телеканала проинформировали, что системы ФБР пытались взломать дважды. Целью предыдущей атаки были персональные данные сотрудников Бюро.

Кроме того, американское Министерство сельского хозяйства подверглось хакерской атаке. Из строя вышли некоторые внутренние информационные системы, сообщает KP.RU.