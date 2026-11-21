Россиянам не рекомендуется вводить личные и платежные данные при использовании общественных сетей Wi-Fi. Фото:Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

Россиянам не рекомендуется вводить личные и платежные данные при использовании общественных сетей Wi-Fi. Также не следует авторизоваться в различных сервисах, передавать документы и открывать банковские приложения через такие подключения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

«Не рекомендуется вводить во время серфинга в сети Интернет свои персональные и платежные данные, данные для авторизации на различных сайтах и сервисах, передавать какие-либо документы, открывать банковские и финансовые приложения», — предупредили в ведомстве.

В МВД объяснили, что подключение к бесплатным открытым сетям Wi-Fi и использование общественных зарядных устройств может быть сопряжено с риском заражения мобильного телефона вредоносными программами.

С помощью такого программного обеспечения злоумышленники могут похищать персональные сведения, логины, пароли, платежные данные и личные файлы. Кроме того, вредоносные программы способны замедлять работу устройства или блокировать его.

Ранее KP.RU сообщал о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники рассылают сообщения якобы от имени сервиса «Мои Документы». В МВД рекомендовали не отвечать на такие сообщения и проверять состояние учетных записей только через официальные сайты и приложения.