Росфинмониторинг по одному запросу получает данные по подозрительным операциям Фото: Евгения ГУСЕВА.

Подозрительный перевод можно быстро вычислить и обработать. Специалистам Росфинмониторинга достаточно направить один запрос в Национальную систему платежных карт. В НСПК имеют всю необходимую информацию о финансовых операциях по стране. Об этом предупредил заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что такая координация существенно ускоряет разведывательную работу. Так специалисты могут оперативно получать значимую информацию о каких-то лицах.

"И, конечно, это значительно проще: вместо того, чтобы запрашивать несколько банков, направить один запрос в НСПК", - рассказал Герман Негляд.

Он напомнил, что Росфинмониторинг также может приостанавливать банковские операции на срок до 10 рабочих дней. Такие меры применяют в отдельных случаях. Например, при подозрении в отмывании преступных доходов, объяснил Герман Негляд.