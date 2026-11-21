Экономист Сакс: после встречи в Китае шансы на соглашение по Украине выросли Фото: REUTERS.

В китайском Шэньчжэне состоялась историческая встреча президентов России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Контакты повысили шансы на мирное соглашение по Украине. Такое мнение выразил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, цитирует ТАСС.

Американский экономист счел очень значимой беседу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Эксперт также сам провел диалог с президентом РФ. Они обсудили шаги по Украине во время торжественного ужина в Китае.

"[Трехсторонняя] встреча [лидеров РФ, КНР и США] в Шэньчжэне значительно повысила вероятность достижения такого мирного соглашения", - сказал Джеффри Сакс.

Дональд Трамп после переговоров на полях саммита АТЭС указал на желание президента России урегулировать конфликт на Украине путем дипломатии. Он назвал поездку в Китай "исторической и очень успешной", транслирует KP.RU.