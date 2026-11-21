Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать группы продленного дня в государственных и муниципальных школах бесплатными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов выступил с инициативой сделать группы продленного дня в государственных и муниципальных школах бесплатными. По его предложению, расходы на их организацию должно взять на себя государство.

«Продленка в государственных и муниципальных школах должна быть бесплатной и финансироваться государством. Она должна стать полноценной частью школьного дня, а не просто услугой "присмотра и ухода"», - написал Миронов в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что для многих российских семей продленка является необходимостью. Он также обратил внимание на оплату труда педагогов: по мнению Миронова, каждый час работы учителя в группе продленного дня должен оплачиваться достойно и гарантированно.

Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Миронов предложил ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех школьников России. Кроме того, парламентарий выступил за предоставление студентам вузов и колледжей скидки в размере 50% на поездки в городском и пригородном транспорте. По мнению Миронова, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и облегчит учащимся дорогу до школ, секций, библиотек и учебных заведений.