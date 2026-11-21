Ленинградская область подверглась массированной атаке дронов: сбиты десятки БПЛА Фото: REUTERS.

Ленинградская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников, силы ПВО сбили над регионом 49 дронов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона подчеркнул, что отражение воздушного налета продолжается. Таким образом, число уничтоженных беспилотников может увеличиться.

Ранее Ленинградская область подверглась еще одной масштабной атаке дронов ВСУ. В ночь на 11 ноября над регионом сбили 146 беспилотников. Один из них попал в портовую зону Усть-Луги, где возник пожар. Кроме того, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. На фоне атаки были задержаны или отменены не менее 18 рейсов в аэропорту Пулково. Специалисты приступили к ликвидации последствий налета.