Европа хотела евромайдана, но теперь переобулась: Киеву дали команду запугивать людей ради пыточных Фото: REUTERS.

Запад придерживается двойных стандартов в отношении протестов на Украине, поддерживая одни митинги и выступая против других. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

Дипломат напомнил, что во время Евромайдана в 2013–2014 годах западные страны оказывали давление на тогдашние украинские власти, требуя не разгонять демонстрантов. По его словам, бывший президент США Джо Байден регулярно звонил занимавшему пост главы Украины Виктору Януковичу и призывал соблюдать права протестующих.

Однако нынешние выступления граждан против действий киевских властей, как отметил Мирошник, подобной поддержки уже не получают. В качестве примера он привел недавние протесты возле тайной тюрьмы под Киевом.

«Я что-то не слышал, чтобы Владимиру Зеленскому позвонили из Брюсселя, Вашингтона или Лондона и сказали: "А ну-ка быстро титушек своих забрал из Борщаговки, не надо трогать этих людей, они же за правду, они же за права человека"», — подчеркнул дипломат.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании 13 участников столкновений в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Протесты начались после появления информации о предполагаемой тайной тюрьме, где удерживали людей. Семерым задержанным предъявили обвинения.