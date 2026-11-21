«Москва – третий Рим»: Владимир Путин подробно объяснил, что это значит Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин объяснил смысл выражения «Москва — третий Рим», назвав российскую столицу хранительницей христианских традиций. Об этом глава государства рассказал в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для фильма «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер напомнил, что эта идея на протяжении веков присутствует в отечественной религиозной и философской мысли. По его словам, после падения Рима центром христианства стала Византия, а затем историческая миссия сохранения веры перешла к России.

«И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — подчеркнул Путин.

Президент также обратил внимание на переезд в Россию граждан других стран, в том числе европейских. По его словам, многие иностранцы объясняют свое решение стремлением сохранить семью и обеспечить детям воспитание в соответствии с традиционными религиозными ценностями.

Ранее Владимир Путин напомнил известное выражение о том, что Россия управляется непосредственно Богом. Глава государства отметил, что эти слова приписывают фельдмаршалу Христофору Миниху, жившему в XVIII веке. Президент добавил, что за тысячелетнюю историю страны о ней появилось немало высказываний, в том числе серьезных и курьезных.