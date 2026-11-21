В США посмеялись над истерикой Польши на границе с Россией: Варшава бредила про фонарики. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Решение Польши отправить спецназ к границе с Калининградской областью из-за людей с фонариками было глупым и могло привести к опасным последствиям. Об этом заявил бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе с ТАСС.

Эксперт усомнился, что российские военные стали бы использовать обычные фонарики при проведении скрытых ночных маневров. По его словам, для таких задач существуют приборы ночного видения.

«Это так глупо и нелепо, и тем не менее он (премьер-министр Польши Дональд Туск - прим.ред.) мобилизовал войска», — подчеркнул Риттер.

Аналитик предупредил, что подобные действия создают риск вооруженного столкновения. В частности, польские военнослужащие могли слишком близко подойти к границе или по ошибке открыть огонь.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил об усилении охраны границы с Калининградской областью после сообщений о подозрительной активности людей с фонариками. К операции привлекли полицию, пограничников и спецподразделение GROM. Польские власти объяснили эти меры необходимостью предотвратить возможные диверсии и провокации.