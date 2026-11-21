ВС РФ поразили электроподстанцию в Сарнах, обеспечившую энергией ВПК Украины Фото: Александр КОЦ.

Российские войска поразили электроподстанцию в городе Сарны Ровенской области, обеспечивавшую электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар по объекту мощностью 110 кВ был нанесен минувшей ночью с применением беспилотников. Подстанция использовалась для подачи электричества предприятиям военной промышленности Украины.

Кроме того, российские военные поразили Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области, которая также обеспечивала работу украинского ВПК. Еще одной целью стал сухогруз в районе Одессы. По информации Минобороны, судно перевозило грузы двойного назначения для нужд ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России поразили электроподстанции в Днепропетровской, Черниговской и Львовской областях, а также теплоэлектростанцию в Ивано-Франковской области. В Минобороны уточнили, что эти объекты использовались для обеспечения работы предприятий украинского ВПК и военных объектов.