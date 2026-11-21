ВС РФ поразили доставлявшее грузы ВСУ судно на переходе морем в районе Одессы Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для ВСУ. Все произошло на переходе морем в районе Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар по судну был нанесен минувшей ночью с применением беспилотников. Сухогруз использовался для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения украинской армии.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили два энергетических объекта. Под удар попали Криворожская ТЭС в Днепропетровской области и электроподстанция мощностью 110 кВ в городе Сарны Ровенской области. Как уточнили в Минобороны, оба объекта обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Накануне российские военные также поразили сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по двум электроподстанциям в Одесской области. По данным Минобороны, эти объекты использовались для обеспечения украинских подразделений.