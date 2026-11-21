Сергей Лавров обратился к русским и русскоязычным на Украине: Он дал одно обещание Фото: REUTERS.

Москва намерена добиваться соблюдения прав русскоязычного населения Украины и не допустит ущемления его интересов. Такую позицию обозначил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для проекта «Наше Крещение. Предстоятель».

Слова дипломата прозвучали в документальной картине, посвященной 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Министр затронул вопросы защиты национальной культуры, вероисповедания и родного языка жителей Украины.

«Не оставим их в беде, ни их язык, ни их культуру, ни их религию, Запад должен сделать вывод и понимать, чего он хочет добиться», — подчеркнул Лавров.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства указал на необходимость отмены Киевом запретов, затрагивающих русский язык. По мнению министра, выполнение положений Устава ООН не должно зависеть от политических договоренностей. Он подчеркнул, что украинские власти обязаны соблюдать права русскоязычного населения без выдвижения встречных условий.

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