Лавров призвал Украину немедленно отменить все ограничения в отношении русского языка. Фото: REUTERS.

Украина должна немедленно отменить все существующие в этой стране ограничения в отношении русского языка, не рассчитывая на некие взаимные уступки. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Этой темы Лавров коснулся во время пресс-конференции по итогам 21-го Восточноазиатского саммита.

Министр подчеркнул, что требования, содержащиеся в Уставе ООН, не должны становиться предметом торга.

«Я честно скажу: мне даже как-то не очень понятно, почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга. Это надо все отменить немедленно и без всяких взаимных уступок. Это просто обязанность любой страны, которая является членом ООН», - сказал он.

Напомним, в июне Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык исключён из перечня языков, к которым Украина применяет положения Европейской хартии региональных или миноритарных языков.

В начале учебного года украинцев предупредили, что их могут штрафовать за использование русского языка в рабочих и родительских чатах.

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