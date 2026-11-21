Губернатор Брянской области рассказал о последствиях налета дронов ВСУ на регион Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Два мирных жителя получили травмы в результате ударов беспилотников ВСУ по жилым районам Брянской области. Об этом рассказал в мессенджере MAX глава региона Егор Ковальчук.

Всего за минувшие сутки силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над областью 453 вражеских устройства. Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим гражданам.

«В д. Подлесные Новоселки Севского района вражеский дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. 44-летний водитель получил ранения. Он госпитализирован. В с. Воронок Стародубского района ранен 21-летний местный житель, который ехал на мопеде. Молодой человек доставлен в больницу», - следует из публикации Ковальчука.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о последствиях ударов ВСУ по Крымскому мосту. Как он уточнил, были повреждены пролет и арка переправы. Скоро специалисты приступят к ремонту.