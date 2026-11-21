Рыбный союз: щучья икра обойдется в два раза дешевле лососевой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Щучья икра стала доступной альтернативой красной, так как стоит в отечественных магазинах примерно вдвое дешевле популярных лососевых деликатесов. Об этом рассказали РИА Новости в Рыбном союзе, ссылаясь на статистику АКОРТ.

«В крупных федеральных сетях минимальная цена баночки натуральной щучьей икры весом 113 граммов начинается от 1250 рублей. По стартовой ценовой планке щучья икра сегодня примерно в два раза дешевле индикаторной цены самой массовой лососевой икры - горбуши», - заявили представители организации.

Эксперты также уточнили, что по состоянию на 17 ноября розничная стоимость килограмма икры кеты нового улова стартует от 13,5 тысячи рублей. Горбуша же обходится покупателям минимум в 15,6 тысячи рублей.

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