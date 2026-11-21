Сенатор Шейкин: аферисты обходят квартиры и собирают данные под видом проверки Фото: Иван МАКЕЕВ.

Аферисты начали ходить по квартирам россиян под видом работников коммунальных служб, чтобы выманивать паспортные данные и фотографии. При обходе они заявляют, что якобы пришли с проверкой. О новой схеме обмана предупредил член Совета Федерации Артем Шейкин в интервью РИА Новости.

«Под предлогом проверки или обновления сведений неизвестные могут представляться сотрудниками обслуживающей организации и просить жильцов предъявить документы, заполнить анкету или сфотографироваться. Для убедительности посетитель показывает удостоверение, использует бланки с официальной символикой и ссылается на новые обязательные требования», - отметил сенатор.

Парламентарий пояснил, что преступники рассчитывают на доверчивость собственников. Многие граждане считают подобные процедуры обычной бюрократией.

Чтобы защититься, политик призвал не передавать незнакомцам личные бумаги, а при появлении подозрительных визитеров самостоятельно перезванивать в управляющую компанию по проверенным номерам.

Ранее стало известно, что перед зимой мошенники начали создавать фейковые сайты, продающие отопительное оборудование. Подробнее о схеме читайте на сайте KP.RU.