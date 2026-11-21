ВОЗ: лучший способ защитить себя от гриппа - ежегодная вакцинация Фото: Олег ЗОЛОТО.

Ежегодная прививка от гриппа остается самой эффективной защитой в холодное время года. Об этом в разговоре с РИА Новости заявили представители Всемирной организации здравоохранения.

«Лучший способ защиты от гриппа - ежегодная вакцинация. Европейское региональное бюро ВОЗ призывает людей - особенно тех, кто относится к группам риска, - оценить вероятность заражения и принять простые меры предосторожности против респираторных инфекций», - отметили в организации.

По оценкам специалистов ФНКЦ ФМБА России, в текущем эпидемиологическом сезоне страну накроют сразу две волны болезни. Это случится в конце ноября и в феврале. Главным возбудителем станет штамм свиного гриппа. Его активное распространение повышает угрозу появления новых опасных мутаций вируса.

Ранее стало известно, что в РФ зарегистрировали два препарата для лечения редких болезней. Они предназначены для борьбы с первичным билиарным холангитом и для сокращения кровотечений при тяжелой гемофилии.