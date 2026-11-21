Зеленский снова бросается на США: обнаглевший украинец обвиняет их в главной проблеме Киева Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский предъявил США новые претензии из-за недостаточной поддержки украинской противовоздушной обороны. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу NBC.

Зеленский выразил недовольство подходом Вашингтона к распределению военной помощи между союзниками. При этом он напомнил о масштабной поддержке, которую американские власти оказывают государствам Ближнего Востока.

«Они нашли способ поддержать Израиль. Они нашли способ поддержать страны Ближнего Востока средствами противовоздушной обороны, различными видами вооружений, пакетами помощи, (поддерживая - прим.ред.) союзников, даже нападая на другие страны», — заявил Зеленский.

Ранее он признавал, что из-за нехватки ракет-перехватчиков украинские военные не способны сбивать баллистические ракеты. Глава оборонного комитета Верховной рады Егор Чернев также оценивал ситуацию с ПВО страны как худшую за все время конфликта.

Накануне Зеленский пожаловался на резкое сокращение американских поставок ракет для комплексов Patriot. По его словам, в 2026 году Украина получила в три-четыре раза меньше таких боеприпасов. Он также признал, что Киев столкнулся с острой нехваткой средств противовоздушной обороны на фоне российских ударов.