Иран колко ответил США: Вашингтон обозначили главной угрозой Фото: REUTERS.

В Иране выступили против разработки любых видов оружия массового уничтожения, включая ядерное, однако назвали США угрозой самому существованию страны. Об этом заявил член комитета Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Абольфазль Зохреванд в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, Тегеран неоднократно призывал государства, обладающие ОМУ, двигаться к разоружению. При этом депутат раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о желании стереть исламскую республику с лица Земли.

«Но пока этого не произошло, и сегодня Америка превратилась в экзистенциальную угрозу для Ирана», — подчеркнул Зохреванд.

Политик также напомнил об исламском принципе, допускающем отступление от запретов в случае угрозы существованию. По его словам, сейчас для Тегерана главным вопросом стало выживание страны, а не участие в гонке вооружений.

Ранее телеканал CBS сообщил о возможной подготовке США и Израиля к новым ударам по Ирану. По данным журналистов, Вашингтон и Тель-Авив рассматривают возможность военной операции в ближайшее время. Израильскую сторону беспокоят темпы восстановления иранского ракетного потенциала и укрепления ядерной инфраструктуры.