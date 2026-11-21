SHAMAN может запеть на английском и других языках: артист думает о записи хитов Фото: Евгения ГУСЕВА.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) не исключил возможность записи своих популярных песен на иностранных языках. Об этом певец рассказал РИА Новости в преддверии своего 35-летия, которое отметит 22 ноября.

На вопрос о подобных творческих планах исполнитель коротко ответил: «Все возможно». При этом он подчеркнул, что при работе с иностранными языками особенно важно добиваться правильного произношения. В качестве примера Дронов вспомнил выступление северокорейских артисток.

«Например, три солистки, которые исполняли мою песню "Встанем" на приеме, где были наш президент Владимир Владимирович Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, исполнили песню филигранно, в плане фонетики все было четко проработано», — отметил SHAMAN.

Ранее певец рассказал, что его композиции помогают школьникам Северной Кореи изучать русский язык. По словам артиста, запись его концерта в Пхеньяне продолжает пользоваться популярностью среди местных жителей. Дронов признался, что особенно рад интересу детей к русскоязычной музыке. Он также выразил надежду, что отечественные песни будут слушать и любить во всем мире.

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