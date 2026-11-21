С 16 ноября Татьяна Ким, вместе с рядом других российских предпринимателей, попала под санкции Евросоюза. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Основательница Wildberries и самая богатая женщина России Татьяна Ким перестала быть гендиректором ООО «Вайлдберриз». С 20 ноября новым гендиректором стал Алексей Куликов. До этого он возглавлял ООО «ВБ-Инжиниринг», которое также принадлежит Wildberries & Russ.

С 16 ноября Татьяна Ким, вместе с рядом других российских предпринимателей, попала под санкции Евросоюза. С мотивировкой, что «является основательницей Wildberries, крупнейшей российской платформы электронной коммерции».

А 19 ноября стало известно об изменениях в структуре собственности объединенной компании Wildberries & Russ (ООО "РВБ"). В капитал РВБ вошли закрытые паевые инвестиционные фонды "Томь" и "Гало", а доля "Вайлдберриз" сократилась с 65% до 45%.

Уход Татьяны Ким с должности гендиректора Вайлдберриз: комментарий RWB

В пресс-службе объединенной компании Wildberries & Russ KP.RU сообщили следующее:

«Компания ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в группу RWB. Вся операционная деятельность перешла в RWB, основную компанию группы.

Формировалась экосистема, приобретались новые компании и Вайлдберриз осталась владельцем некоторых активов группы, в связи с чем смена генерального директора - это действие, не влияющее на операционную деятельность компании.

Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB».

Смена генерального директора - это действие, не влияющее на операционную деятельность компании Фото: Мария ЛЕНЦ.

Биография Татьяны Ким

С 2021 года Татьяна Ким (тогда еще по мужу Бакальчук) возглавляет список самых богатых женщин России, по версии Forbes. Впрочем, большинству россиян, а особенно россиянок, она интересна не столько этим, сколько своей довольно необычной биографией.

По образованию создательница популярнейшего российского маркетплейса — преподаватель английского языка. А идея основать WB у нее родилась в декрете: семье нужны были деньги, а подрабатывать репетиторством с маленькой дочкой на руках не получалось.

Несмотря на огромные успехи в бизнесе, Татьяна — мать семерых детей. Самые младшие, мальчики-двойняшки родились в 2021 году.

Татьяна Ким Фото: Личный архив.

Об объединении с оператором наружной рекламы Russ WB объявил в 2024 году. В совместном предприятии RWB доля "Вайлдберриз" составила 65%.

Муж Татьяны Владислав Бакальчук был против сделки, но свое несогласие выразил весьма странным способом: объявил, что речь идет о рейдерском захвате - «нехорошие люди» отбирают бизнес и жену. Татьяна в свою очередь заявила, что причина разногласий — в «плоскости личных отношений», и объявила о разводе.

В 2025 году рост чистой прибыли RWB составил почти 70%. 2026 год, однако, столь удачным вряд ли будет из-за атак украинских БПЛА на склады WB.

Кто такой Алексей Куликов, новый гендиректор Вайлдберриз

Новый гендиректор Алексей Куликов до этого возглавлял «ВБ Инжиниринг», одну из дочерних структур сначала ВБ, а потом объединенной РВБ. Гендиректором «ВБ Инжиниринга» он стал в 2024 году, аккурат после скандала с экс-мужем основательницы ВБ Владиславом Бакальчуком, компания которого «ВБ Девелопмент» занималась строительством складов («ВБ Инжиниринг» изначально создавалась в помощь «ВБ Девелопменту»). Сейчас «ВБ Инжиниринг» занимается строительными проектами ВБ — выступает их техническим заказчиком.

До ВБ Алексей Куликов занимался, в частности, рекламным бизнесом.

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