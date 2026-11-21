Shot: Кристина Орбакайте из-за низкого спроса отменила свой концерт в Чикаго Фото: Иван МАКЕЕВ.

Уехавшая за границу певица Кристина Орбакайте вынужденно отменила свое выступление в Чикаго из-за провальных продаж билетов и крайне низкого интереса со стороны публики. Концерт должен был пройти 18 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, артистка рассчитывала собрать зал Copernicus Centr вместимостью более 1800 зрителей. Однако местные слушатели проигнорировали финальное мероприятие гастролей.

«Под угрозой весь тур дочери Аллы Пугачевой по шести городам Штатов», - говорится в публикации.

В расписании певицы пока еще значатся пять концертов в городах с крупными русскоязычными диаспорами, включая Майами и Нью-Йорк. Несмотря на выбор скромных площадок и ценник от 6 до 16 тысяч рублей, аудитория не спешит раскупать места и на эти даты.

Ранее сообщалось, что неизвестные исписали забор загородного дома Орбакайте в Подмосковье. Все случилось в деревне Малые Бережки. Однако сама артистка так и не обратилась в полицию, чтобы выявить злоумышленников.