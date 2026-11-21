SHAMAN рассказал о печальной участи артистов на Новый год: «Работаем» Фото: REUTERS.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что, скорее всего, встретит Новый год на работе. Об этом исполнитель рассказал в беседе с ТАСС.

По словам певца, праздничную ночь он может провести на корпоративе или другом заказном мероприятии. Дронов считает такой график естественной частью профессии артиста.

«Такова суть артистов, их предназначение. Когда другие отдыхают, мы развлекаем, поем на радость людям, работаем», — объяснил SHAMAN.

При этом исполнитель признался, что иногда ему хочется провести праздник в кругу семьи и близких. Порой ему удается осуществить это желание, однако выступления зачастую оказываются в приоритете.

Ранее KP.RU составил список российских звезд, которые будут выступать в новогоднюю ночь. Среди них оказались Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и другие артисты. Продюсер Илья Саглиани рассказал, что гонорары исполнителей в праздники обычно увеличиваются на 25-50%. В среднем выступление популярного певца обходится заказчикам в 4,5 миллиона рублей.